Athletic Palermo, Perinetti: "L’obiettivo è mantenere la categoria" ​​

L’Athletic Palermo si prepara a iniziare la prima storica stagione in Serie D. I nerorosa debutteranno a Messina, domenica 7 settembre alle 15. In vista dell’inizio del campionato, Giorgio Perinetti è stato intervistato per Tuttosport.

“L’Athletic è partito pochi anni fa con tre soci per divertimento. Ora i membri sono undici, e io cerco di portare la mia esperienza per coordinare le attività. La nostra rosa è una multinazionale del pallone, con argentini, polacchi, austriaci e tanti siciliani. L’obiettivo è mantenere la categoria, crescere e potenziare il settore giovanile“, dice il direttore generale.

Perinetti parla anche di come si è evoluto il calciomercato: “È una follia che il mercato chiuda a campionato iniziato. Si aumenta la pressione su tecnici e giocatori. Non a caso l’anno scorso sono saltate 13 panchine su 20 in Serie A. Manca progettualità, si naviga a vista. E le big – Inter, Milan, Napoli e Juve – hanno chiuso i colpi principali nelle ultime ore di mercato”.





