Qualificazioni Mondiali 2026: il percorso dell’Italia, regolamento e criteri in caso di parità ​​

Le qualificazioni ai Mondiali in USA, Messico e Canada 2026 entrano nel vivo: le nazionali europee (Italia compresa) si contendono nei gironi l’accesso alla coppa del mondo, ma come funziona la competizione? Qual è il percorso dell’Italia? Cosa dice il regolamento? Il meccanismo è molto chiaro.

Il girone dell’Italia

L’Italia è stata inserita nel Gruppo I, insieme a Norvegia, Israele, Estonia e Moldavia. Un girone che, almeno sulla carta, non sembra proibitivo, ma resta ricco di insidie: i margini di errore sono minimi, perché solo la prima classificata otterrà la qualificazione diretta. E per gli azzurri la strada è già in salita, complice la sconfitta all’esordio contro la rivale più temuta: la Norvegia di Haaland.

Il calendario delle partite Le sorti dell’Italia si sviluppano dunque lungo tutto il 2025, con la conclusione prevista a novembre: •settembre: Italia – Estonia Israele – Italia •ottobre Estonia -Italia Italia – Israele •novembre: Moldavia – Italia Italia – Norvegia (scontro che potrebbe rivelarsi decisivo) Format e regolamento

Le nazionali sono divise in dodici gironi e soltanto la prima classificata di ciascun gruppo ottiene il pass diretto per il torneo. In altre parole, per evitare rischi e incertezze, l’obiettivo è vincere il girone.