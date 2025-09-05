Palermo, che entusiasmo! Bagno di folla per Bani e Palumbo / FOTO - VIDEO ​​

Non si ferma l’entusiasmo che accompagna il Palermo in questo avvio di stagione. La conferma è arrivata direttamente dallo store dello stadio “Renzo Barbera”, dove Bani e Palumbo sono stati accolti da una folla di circa 250 tifosi.

I due nuovi arrivati del mercato estivo hanno incontrato i sostenitori rosanero per firmare autografi e concedersi alle immancabili foto: un pomeriggio all’insegna dei sorrisi e della vicinanza con la gente, che ha coinvolto soprattutto tanti bambini.

Già molto prima dell’orario fissato, decine di persone avevano riempito l’area davanti allo store, in attesa di poter abbracciare i propri beniamini. Un segnale chiaro della passione che circonda la squadra e della stima nei confronti degli uomini guidati da Inzaghi.







