Qualificazioni Euro 2027 Under 21: il percorso dell’Italia e il regolamento

Le qualificazioni per l’Europeo Under 21 2027 seguono una struttura ben definita dalla UEFA. Le nazionali partecipanti sono state suddivise in nove gironi, ognuno composto da cinque o sei squadre. Solo dieci squadre accederanno direttamente alla fase finale, mentre le restanti formazioni seconde classificate si giocheranno il pass attraverso uno spareggio.

I meccanismi di qualificazione

•Le nove vincitrici dei gironi, insieme alla migliore seconda (valutata in base ai risultati contro le prime cinque del girone), si qualificano direttamente alla fase finale.

•Le otto seconde classificate restanti accedono agli spareggi, in cui si contendono quattro posti aggiuntivi per completare il quadro delle 16 squadre che andranno in scena nell’estate del 2027.

Il girone dell’Italia Under 21

L’Italia Under 21, guidata da Silvio Baldini, è inserita nel Gruppo E, che comprende anche Polonia, Svezia, Macedonia del Nord, Montenegro e Armenia.

Le qualificazioni si svolgeranno tra settembre 2025 e ottobre 2026, con la fase finale programmata per l’estate del 2027 in Albania e Serbia. I due paesi ospitanti sono già qualificati di diritto.

Il calendario dell’Italia Under 21 (Gruppo E)

Il cammino verso Euro 2027 si svilupperà su due stagioni, con incontri distribuiti tra:

•Settembre–Novembre 2025, per l’avvio della fase a gironi

•Marzo 2026 e settembre–ottobre 2026, per completare le sfide decisive

Un esempio concreto del calendario, utile a mantenere il testo aggiornato a qualsiasi punto del percorso:

•Settembre: match con Montenegro e Macedonia del Nord

•Ottobre: sfide con Svezia e Armenia

•Novembre: sfida con Polonia e ritorno col Montenegro

•Primavera 2026: ritorni con Macedonia del Nord e Svezia

•Autunno 2026: gli appuntamenti finali contro Armenia e Polonia

Gli scenari possibili

1.Primo posto nel girone → Qualificazione immediata alla fase finale di Euro 2027.

2.Secondo posto (se non migliore seconda) → Accesso agli spareggi (novembre 2026), con quattro posti in palio in gare secche ad eliminazione diretta.

3.Terzo posto o oltre → Eliminazione dalla competizione, senza possibilità di accesso alla fase successiva.

L’Italia Under 21 di Baldini ha davanti a sé una scalata ben definita: l’obiettivo è vincere il girone e guadagnarsi il posto diretto a Euro 2027. In alternativa, è ancora possibile accedere tramite gli spareggi, ma con margine d’errore quasi inesistente. Il destino si deciderà tra settembre 2025 e ottobre 2026, poi, a novembre 2026, si saprà chi avrà conquistato un posto per la festa in Albania e Serbia.