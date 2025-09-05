Corvino: “Il Palermo ha una società tra le più ricche, ma sono in B da tre anni” ​​

Pantaleo Corvino, direttore dell’area tecnica del Lecce, ha preso la parola nella conferenza stampa di fine mercato per fare il punto sulla situazione dei salentini. Nel suo intervento non sono mancati accenni al Palermo, espressi con toni un po’ provocatori.

“A Palermo c’è una proprietà tra le più ricche in circolazione, quella del Manchester City. Eppure, sono tre anni che militano in Serie B e lottano con calciatori che sono arrivati anche da noi”, ha dichiarato Corvino.

Poi, a proposito di Blin, ha aggiunto: “Quando è andato via, molti mi hanno chiesto perché lo avessi lasciato partire. La verità è che dobbiamo prenderci delle responsabilità: Blin oggi non è titolare nemmeno in Serie B”.





LEGGI ANCHE

PALERMO, CHE ENTUSIASMO PER BANI E PALUMBO!

SILVIO BALDINI DEBUTTA CON L’ITALIA U21