Catania, Toscano: “Soddisfatto del mercato, vogliamo essere protagonisti” ​​

Domenico Toscano ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Monopoli, valida per la 3a giornata del Girone C di Serie C. L’allenatore del Catania si è detto soddisfatto del lavoro svolto durante il mercato estivo.

“Mercato? Sono contento – ha dichiarato –. È ovvio che volevamo fare qualche altra operazione in entrata, ma non si sono create le condizioni ideali. Abbiamo costruito un gruppo omogeneo e compatto, che sta bene insieme. Non volevamo muoverci tanto per farlo. Sono soddisfatto soprattutto delle scelte sugli uomini: abbiamo cercato di sbagliare il meno possibile”.

Guardando alla stagione, Toscano ha sottolineato: “Tutte le squadre vogliono vincere e migliorare rispetto allo scorso anno. Tante piazze blasonate partono con l’ambizione di essere protagoniste, e anche noi vogliamo esserlo. Per riuscirci serve costanza e la capacità di migliorare giorno dopo giorno: solo così si possono garantire prestazioni e risultati continui”.





Sul prossimo avversario, il tecnico rossazzurro ha aggiunto: “Il Monopoli è una squadra con un impianto di gioco collaudato. Ha mantenuto lo zoccolo duro e inserito giovani interessanti. Ha disputato due buone gare contro Cosenza e Siracusa. Viene da un’ottima stagione e vorrà ripetersi. Le insidie sono tante, ma noi dobbiamo farci trovare pronti e carichi”.

LEGGI ANCHE

PALERMO, CHE ENTUSIASMO PER BANI E PALUMBO!

SILVIO BALDINI DEBUTTA CON L’ITALIA U21