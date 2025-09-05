Serie B, da Dawidovicz a Viola: i giocatori più interessanti tra gli svincolati

La sessione di calciomercato si è conclusa per tutti i club e per la maggior parte dei giocatori, fatta eccezione per chi è rimasto senza contratto. Il mercato degli svincolati, infatti, resterà aperto fino al 22 dicembre, offrendo alle squadre la possibilità di rinforzare ancora le proprie rose.

La lista dei giocatori liberi è ricca di nomi interessanti, ma non tutti i club possono permettersi ingaggi elevati. Tra i più onerosi c’è Dawidowicz, che ha un valore di circa 2,5 milioni di euro (dati Transfermarkt). Lo seguono Simone Verdi con 1,5 milioni e Viola, più accessibile, con un valore di un milione.

Non mancano poi altri profili appetibili per molti club cadetti: Faraoni e Lazovic, svincolati come Dawidowicz dopo l’ultima esperienza al Verona, potrebbero rappresentare occasioni importanti (entrambi con valore di circa 800mila euro). A questi si aggiungono Aramu, De Sciglio e Soriano, pronti anch’essi a valutare nuove destinazioni.





