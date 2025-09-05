Palermo, ripartono anche settore giovanile e femminile: ecco gli staff al completo ​​

Palermo, ripartono anche settore giovanile e femminile: ecco gli staff al completo

Redazione 05/09/2025 19:12

La nuova stagione è ormai alle porte anche per i settori giovanili e femminili del Palermo. Il club ha annunciato, attraverso i propri canali ufficiali, gli staff tecnici completi per il 2025/26. In Primavera confermato alla guida Cristiano Del Grosso, mentre Rosalia Pipitone proseguirà il suo lavoro sulla panchina della formazione femminile.

Tra le novità spicca l’arrivo di Ferdinando Scarpello come allenatore dei portieri della Primavera. Palermitano, è al debutto in rosanero dopo l’ultima esperienza alla Carrarese in Serie B. In carriera ha lavorato anche con Juventus, Novara e Pordenone, oltre ad aver maturato importanti esperienze all’estero.

Staff completo della primavera

ALLENATORE
Cristiano del Grosso
ALLENATORE IN SECONDA
Giovanni Tarantino
PREPARATORE FISICO
Marco Petrucci
MATCH ANALYST
Manfredi Pane
ALLENATORE DEI PORTIERI
Ferdinando Scarpello
MEDICO
Roberto De Gregorio
FISIOTERAPIA
Giovanni Fasetti, Dario Guglielmini, Vincenzo Vallone
DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE
Antonio Camilleri
ADDETTO AGLI ARBITRI
Fabio Cardella


Staff completo del Palermo Women

ALLENATORE
Rosalia Pipitone
ALLENATORE IN SECONDA
Federico Nevoloso
PREPARATORE FISICO
Manuel Favaloro
ALLENATORE DEI PORTIERI
Gaetano Santostefano
MEDICI
Daniele Castelli, Giuseppe Pirlo
FISIOTERAPIA
Riccardo Siracusa, Salvatore Ticali
DIRIGENTI ACCOMPAGNATORI
Rosalia Castronovo, Alfredo Stabile
ADDETTO AGLI ARBITRI
Biagio D’Angelo

