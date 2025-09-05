Palermo, ripartono anche settore giovanile e femminile: ecco gli staff al completo ​​

La nuova stagione è ormai alle porte anche per i settori giovanili e femminili del Palermo. Il club ha annunciato, attraverso i propri canali ufficiali, gli staff tecnici completi per il 2025/26. In Primavera confermato alla guida Cristiano Del Grosso, mentre Rosalia Pipitone proseguirà il suo lavoro sulla panchina della formazione femminile.

Tra le novità spicca l’arrivo di Ferdinando Scarpello come allenatore dei portieri della Primavera. Palermitano, è al debutto in rosanero dopo l’ultima esperienza alla Carrarese in Serie B. In carriera ha lavorato anche con Juventus, Novara e Pordenone, oltre ad aver maturato importanti esperienze all’estero.

Staff completo della primavera

ALLENATORE

Cristiano del Grosso

ALLENATORE IN SECONDA

Giovanni Tarantino

PREPARATORE FISICO

Marco Petrucci

MATCH ANALYST

Manfredi Pane

ALLENATORE DEI PORTIERI

Ferdinando Scarpello

MEDICO

Roberto De Gregorio

FISIOTERAPIA

Giovanni Fasetti, Dario Guglielmini, Vincenzo Vallone

DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE

Antonio Camilleri

ADDETTO AGLI ARBITRI

Fabio Cardella





Staff completo del Palermo Women

ALLENATORE

Rosalia Pipitone

ALLENATORE IN SECONDA

Federico Nevoloso

PREPARATORE FISICO

Manuel Favaloro

ALLENATORE DEI PORTIERI

Gaetano Santostefano

MEDICI

Daniele Castelli, Giuseppe Pirlo

FISIOTERAPIA

Riccardo Siracusa, Salvatore Ticali

DIRIGENTI ACCOMPAGNATORI

Rosalia Castronovo, Alfredo Stabile

ADDETTO AGLI ARBITRI

Biagio D’Angelo