Italia - Estonia, le formazioni ufficiali ​​

È un’Italia votata all’attacco, quella scelta da Gattuso per il suo debutto da ct contro l’Estonia. In porta c’è la certezza Donnarumma, protetto da una linea difensiva formata da Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori e Dimarco. A centrocampo agiscono Tonali e Barella, mentre in avanti Kean gioca alle spalle di Retegui, con Politano e Zaccagni larghi sugli esterni.

Le formazioni ufficiali (calcio d’inizio ore 20,45)

ITALIA (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Barella, Tonali; Politano, Kean, Zaccagni; Retegui.

A disposizione: Meret, Vicario, Bellanova, Gatti, Locatelli, Rovella, Raspadori, P.Esposito, Frattesi, Orsolini, Cambiaso.





Ct. Gattuso

ESTONIA (4-2-3-1): Hein; Schjonning-Larsen, Paskotsi, Kuusk, Saliste; Palumets, Shein; Kristal, Kait, Sinyaviskiy; Sappinen.

A disposizione: Igonen, Vallner, Peetson, Saarma, Anier, Yakovlev, Ainsalu, J.Tamm, Miller, Tammik, Tur, Soomets.

Ct. Henn