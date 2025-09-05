Baldini vince all’esordio sulla panchina dell’Italia U21: è 2 – 1 col Montenegro

Vittoria all’esordio per Silvio Baldini sulla panchina dell’Italia U21. Le qualificazioni agli Europei 2027 iniziano nel migliore dei modi per gli azzurrini, che superano il Montenegro 2 – 1 grazie ai gol di Lipani e Koleosho. Una vittoria sofferta, che ha richiesto carattere e determinazione.

La gara

L’Italia parte male: dopo appena 4 minuti è Andrej Kostic a portare in vantaggio il Montenegro. Gli ospiti mantengono il controllo della partita fino all’intervallo, nonostante qualche occasione per gli azzurrini. Nella ripresa, però, la musica cambia. Al 7’ Lipani sfrutta un errore del portiere montenegrino e sigla l’1-1. Dopo alcune chance mancate, Koleosho realizza su rigore il gol del sorpasso, regalando all’Italia i primi tre punti del girone E.

Testa già alla Macedonia

Baldini può godersi la sua prima vittoria in Nazionale, ma non c’è tempo per rilassarsi. Martedì 9 settembre, infatti, gli azzurrini affronteranno la trasferta contro la Macedonia del Nord, che all’esordio ha subito un netto 3-0 dalla Polonia.





