Italia - Estonia 5 - 0, LE PAGELLE: Retegui show, brillano anche Kean e Raspadori ​​

Italia – Estonia 5 – 0 | Marcatori: 13′ s.t. Kean (I), 29′ s.t. Retegui (I), 31′ s.t. Raspadori (I), 44′ s.t. Retegui (I), 47′ s.t. Bastoni (I)

Buona la prima per Rino Gattuso. L’Italia doveva vincere e lo fa, convincendo soprattutto nella ripresa dopo un primo tempo senza gol e con qualche apprensione. I cinque gol segnati contro l’Estonia non servono solo per il morale, ma anche — e soprattutto — per la differenza reti, fondamentale nella corsa al primo posto davanti alla Norvegia. Ma non c’è tempo per distrarsi: lunedì 8 settembre si gioca a Debrecen contro l’Israele.

ITALIA (4-2-3-1): Donnarumma 6; Di Lorenzo 6,5, Calafiori 6, Bastoni 7, Dimarco 5,5 (dal 21′ s.t. Cambiaso 6); Barella 6, Tonali 6,5 (dal 31′ s.t. Locatelli 6); Politano 6,5 (dal 31′ s.t. Orsolini 6), Kean 7 (dal 39′ s.t Pio Esposito s.v.), Zaccagni 5,5 (dal 21′ s.t. Raspadori 7,5); Retegui 7,5.





ESTONIA (4-2-3-1): Hein 6,5; Schjonning-Larsen 6, Paskotsi 5 (dal 35′ s.t. Tamm s.v.), Kuusk 6, Saliste 5,5; Palumets 6, Shein 5,5 (dal 35′ s.t. Soomets s.v.); Kristal 6 (dal 15′ s.t. Ainsalu 5,5), Kait 6, Sinyaviskiy 5,5 (dal 22′ s.t. Saarma 5,5); Sappinen 5 (dal 35′ s.t. Anier s.v.).

I MIGLIORI

Kean 7: Nel primo tempo non brilla: tenta un paio di conclusioni, ma spreca anche un’occasione piuttosto semplice. Nella ripresa cambia volto e cambia la partita: sblocca un match che si stava complicando per gli azzurri e, appena un minuto dopo, sfiora la doppietta colpendo un palo clamoroso.

Retegui 7,5: Per un’ora sembra il lontano parente del bomber ammirato all’Atalanta, ma gli basta poco per accendersi, proprio nel suo ex stadio. Prima firma la spizzata decisiva per il gol del vantaggio, poi raddoppia con una precisa conclusione sul primo palo e sigla anche il 4 a 0. Gattuso ha avuto ragione a puntare su entrambi i centravanti dal primo minuto.

Raspadori 7,5: Entra e spacca la partita. Il nuovo acquisto dell’Atletico Madrid prende il posto di Zaccagni e in pochi minuti fa molto più del laziale: prima serve l’assist per il gol di Retegui, poi chiude i conti con la rete che mette il lucchetto al match. Non contento, assiste anche Bastoni per il 5 – 0 finale.

I PEGGIORI

Zaccagni 5,5: Evanescente. A differenza di Politano, l’esterno della Lazio è poco coinvolto nella manovra offensiva. Nel secondo tempo anche una buona occasione con un colpo di testa in tuffo. Prestazione opaca, e Gattuso lo sostituisce per primo nella ripresa con Raspadori (uno dei migliori).

Dimarco 5,5: Come Zaccagni, anche lui non sembra particolarmente in serata. Dai suoi piedi partono diversi cross imprecisi, e raramente riesce a incidere. Nel complesso, è la catena di destra a funzionare meglio e a garantire maggiore pericolosità.