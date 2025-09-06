Serie B, un avvio così equilibrato non si vedeva da 15 anni: Palermo nel gruppone ​​

Si prospetta una Serie B all’insegna dell’equilibrio, come ogni anno. La stagione 2025/26 è però partita in maniera particolare: nessuna squadra è a punteggio pieno dopo due giornate, un caso che non si verificava da 15 anni e che dal 2000 in poi è accaduto per appena la seconda volta (in 25 campionati).

L’ultimo caso nel 2010/11

Era la stagione 2010/11: dopo due giornate in testa a 4 punti c’erano Atalanta, Siena, Empoli, Modena, Novara, Sassuolo e Varese. A fine anno le prime due dell’elenco riuscirono a centrare la promozione diretta arrivando rispettivamente prima e seconda. Era l’Atalanta di Stefano Colantuono, Antonio Percassi aveva appena acquistato il club; era il Siena di Antonio Conte, che fece talmente talmente bene da farsi notare dalla Juventus e da Andrea Agnelli, tornato da poco alle redini del club come presidente.

Palermo come Pisa e Sassuolo la passata stagione

Il Palermo di Inzaghi non è riuscito a sfruttare pienamente il fattore “Barbera”: molti tifosi sognavano l’inizio con due vittorie nelle prime due che in questa stagione si sono giocate in casa ma un buon Frosinone ha fermato i rosanero con merito. Nulla di preoccupante per diversi motivi, innanzitutto proprio perché nessuno ha fatto più punti del Palermo.





La storia è piena di false partenze di club che a fine anno sono poi stati promossi in Serie A: l’anno scorso a punteggio pieno dopo due giornate c’era solamente il Sudtirol, mentre Pisa e Sassuolo erano a 4 punti. Due anni fa il Como, poi arrivato secondo, partì con un solo punto in due partite, ma ci sono anche casi in cui è subito palese la forza delle squadre che poi centreranno la promozione. I casi più recenti sono quelli del Parma 2023/24 e del Frosinone 2022/23, entrambe subito a punteggio pieno a fine agosto.

Regnano i pareggi

La tendenza è quella del pareggio: in venti partite giocate nelle prime due giornate ben nove sono finite in pareggio. Di queste “x”, due sono maturate nella prima giornate, sette addirittura nella seconda. E non si tratta di pari “pirotecnici”, per gli amanti dello spettacolo potrebbe infatti suonare un campanello d’allarme vedendo che quattro partite sono finite 0 – 0 e le altre cinque 1 – 1.

Numeri simili in Serie A, che riguardano però solamente i primi tempi: nel massimo campionato in quattordici casi su venti l’incontro è stato in equilibrio al termine dei primi 45′, spessissimo sullo 0 – 0. Statistiche che magari non fanno ben sperare ma che potrebbero anche essere figlie del “calcio d’agosto” e dello smaltimento delle pesanti preparazioni atletiche.