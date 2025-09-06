Repubblica - "Un bomber da recuperare: Inzaghi può avanzare Brunori" ​​

È fondamentale apportare modifiche strategiche quando necessario per mettere in difficoltà l’avversario in diverse situazioni e superare difese particolarmente attente e robuste. Lp scrive Repubblica. Ciò avrebbe potuto verificarsi nell’ultima partita del Palermo, terminata 0-0 contro il Frosinone, senza che la squadra riuscisse a segnare.

Va riconosciuto che Pohjanpalo ha colpito due legni, ma anche se il pallone fosse entrato, l’analisi riguardante Brunori rimarrebbe invariata. Il capitano è stato poco incisivo nell’ultimo incontro, non riuscendo a inserirsi negli spazi adeguati per risultare determinante.

In effetti, con la scelta di Inzaghi di impiegare Brunori sulla trequarti accanto a Gyasi, l’italo-brasiliano ha visto ridursi il proprio raggio d’azione, lasciando come unica punta avanzata Pohjanpalo.





Attualmente, il tecnico rosanero predilige un modulo 3-4-2-1; tuttavia, non si esclude che nel prosieguo del campionato possano essere adottate ulteriori soluzioni tattiche per incrementare l’incisività offensiva. Una possibile alternativa potrebbe essere l’impiego del 3-5-2, con Brunori affiancato da Pohjanpalo in attacco e un centrocampo formato dal trio Gomes, Ranocchia e Segre, mantenendo le stesse ali (Augello e Pierozzi) senza stravolgere il sistema difensivo.