Gyasi al CorSport: "Palermo, stiamo crescendo insieme e ci stiamo conoscendo" ​​

“Palermo? Ci sono rimasto pochi anni quando ero piccolissimo ma non ne ho ricordi. Mia madre Charity lavorava qui ma io presto sono andato in Ghana dai nonni e ho vissuto con loro. Quando sono tornato, mia madre si era trasferita a Torino”.

È Gyasi che racconta la sua storia in un’intervista al Corriere dello Sport. “Mi sento italiano come formazione, ho iniziato nelle giovanili del Torino. Ma mi porto dentro gli anni in cui giocavo ad Accra (capitale del Ghana, ndc) coi miei cugini”.

Poi, il campionato. “Stiamo crescendo, ci stiamo conoscendo, dopo la sosta sono certo che ci saranno progressi. L’inizio è stato buono, col Frosinone abbiamo sofferto per 45′ ma se non hai certi mezzi e non stai bene non fai quel 2° tempo”.





“Il tridente con me, Brunori e Pohjanpalo? Non ci siamo solo noi, prendete Le Douaron, Palumbo, Corona. E’ la squadra che fa girare i singoli”. Infine, Inzaghi. “Preparato, carico, trasmette energie e sa tenere il gruppo assieme al suo staff . Lavoriamo sull’intensità”.