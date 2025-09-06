Palermo, Avella è il nuovo portiere / UFFICIALE ​​

Arriva anche il comunicato ufficiale. Michele Avella è a tutti gli effetti un calciatore del Palermo come comunicato dai canali della società ed era questione di tempo. Nelle scorse ore infatti il calciatore aveva già accettato il progetto e svolto le visite mediche, oggi è arrivata la notizia ufficiale. Avella era svincolato dopo aver passato l’ultima stagione al Brescia.

Il comunicato

Il Palermo FC comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Michele Avella.

Il calciatore, svincolatosi dal Brescia Calcio, si è legato al Club di viale del Fante.





A Michele il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero.