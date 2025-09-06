Serie C Girone C, 3a giornata: il Catania ospita il Monopoli, Trapani e Siracusa in trasferta
Terza giornata del Girone C di Serie C: il Catania scende in campo in casa contro il Monopoli, mentre Trapani e Siracusa saranno impegnate in trasferta. I granata faranno visita al Sorrento, gli aretusei giocheranno sul campo del Cerignola.
IL PROGRAMMA
Sabato 6 settembre
Giugliano – Foggia: ore 17,30
Sorrento – Trapani: ore 17,30
Catania – Monopoli: ore 20,30
Casarano – Benevento: ore 20,30
Casertana – Potenza: ore 20,30
Domenica 7 settembre
Crotone – Cosenza: ore 17,30
Cerignola – Siracusa: ore 20,30
Altamura – Cavese: ore 20,30
Latina – Picerno: ore 17,30