Serie C Girone C, 3a giornata: il Catania ospita il Monopoli, Trapani e Siracusa in trasferta ​​

Terza giornata del Girone C di Serie C: il Catania scende in campo in casa contro il Monopoli, mentre Trapani e Siracusa saranno impegnate in trasferta. I granata faranno visita al Sorrento, gli aretusei giocheranno sul campo del Cerignola.

IL PROGRAMMA

Sabato 6 settembre

Giugliano – Foggia: ore 17,30





Sorrento – Trapani: ore 17,30

Catania – Monopoli: ore 20,30

Casarano – Benevento: ore 20,30

Casertana – Potenza: ore 20,30

Domenica 7 settembre

Crotone – Cosenza: ore 17,30

Cerignola – Siracusa: ore 20,30

Altamura – Cavese: ore 20,30

Latina – Picerno: ore 17,30