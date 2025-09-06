Catania, cresce l’entusiasmo: col Monopoli previsti circa 17mila spettatori
L’entusiasmo a Catania continua a crescere dopo l’avvio di campionato perfetto, con due vittorie su due contro Foggia e Cavese. Il “Massimino” è pronto a trasformarsi in una bolgia in occasione della sfida casalinga con il Monopoli, in programma oggi, sabato 6 settembre, alle 20:30.
Come riporta La Sicilia, per la terza giornata del Girone C sono attesi circa 17.200 spettatori: 12.100 abbonati e 5.100 biglietti venduti. Un dato che conferma il clima di entusiasmo che si respira sempre più forte in città.
L’affluenza si mantiene in linea con quella dell’esordio stagionale contro il Foggia, quando la squadra di Mimmo Toscano travolse la formazione di Delio Rossi con un netto 6-0.
