Catania – Monopoli in tv e streaming: dove vederla in diretta, canale, orario / Serie C
La sfida Catania – Monopoli è uno degli appuntamenti più attesi della terza giornata di Serie C. I tifosi rossazzurri e biancoverdi si preparano a vivere un match ricco di emozioni allo stadio Angelo Massimino di Catania.
Ecco tutte le informazioni utili su dove vedere la partita in diretta tv e streaming, l’orario del calcio d’inizio e il canale che trasmetterà il match.
📅 Data e orario Catania – Monopoli
•Giorno: sabato 6 settembre 2025
•Calcio d’inizio: ore 20:30
•Stadio: Angelo Massimino, Catania
📺 Dove vedere Catania – Monopoli in diretta tv
La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport (canale 251).
Sky detiene i diritti esclusivi per la trasmissione della Serie C 2025/26, garantendo ai tifosi la possibilità di seguire tutte le gare del campionato.
💻 Streaming Catania – Monopoli: come seguirla online
Per chi preferisce lo streaming, il match sarà visibile su:
•Sky Go (per abbonati Sky, su smartphone, tablet e pc)
•NOW (in diretta con il pacchetto Sport)