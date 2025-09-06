Catania - Monopoli in tv e streaming: dove vederla in diretta, canale, orario / Serie C ​​

Redazione 06/09/2025 11:26
La sfida Catania – Monopoli è uno degli appuntamenti più attesi della terza giornata di Serie C. I tifosi rossazzurri e biancoverdi si preparano a vivere un match ricco di emozioni allo stadio Angelo Massimino di Catania.
Ecco tutte le informazioni utili su dove vedere la partita in diretta tv e streaming, l’orario del calcio d’inizio e il canale che trasmetterà il match.

📅 Data e orario Catania – Monopoli

Giorno: sabato 6 settembre 2025
Calcio d’inizio: ore 20:30
Stadio: Angelo Massimino, Catania

📺 Dove vedere Catania – Monopoli in diretta tv

La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport (canale 251).
Sky detiene i diritti esclusivi per la trasmissione della Serie C 2025/26, garantendo ai tifosi la possibilità di seguire tutte le gare del campionato.

💻 Streaming Catania – Monopoli: come seguirla online

Per chi preferisce lo streaming, il match sarà visibile su:
•Sky Go (per abbonati Sky, su smartphone, tablet e pc)
•NOW (in diretta con il pacchetto Sport)

