Palermo, Brunori ricorda Joshua: il giovane ultras morto a causa di una malattia ​​

Una notizia dolorosa ha scosso la tifoseria del Palermo e il mondo del calcio: è scomparso nelle scorse ore Joshua, giovane ultras rosanero di appena 13 anni, strappato alla vita da una malattia.

Il suo ricordo è stato subito celebrato con una pioggia di messaggi di cordoglio sui social. Dalla Curva Nord 12 ai calciatori, fino al capitano Brunori, che in una storia su Instagram ha scritto: “Buon viaggio guerriero, sarai sempre con noi”. Parole semplici ma cariche di dolore, che esprimono il vuoto lasciato da questa tragica perdita.

Il pensiero per Joshua ha superato i confini della tifoseria palermitana: messaggi di vicinanza sono arrivati da Bari, Roma, ma anche dalle curve rivali di Catania e Frosinone, a testimonianza di come la sua storia abbia toccato tutti.





Sotto casa del ragazzo è apparso anche uno striscione che recita: “Joshua è qua e canta con gli ultras”, un segno tangibile di come il suo ricordo resterà vivo nel cuore di chi lo ha conosciuto e amato.