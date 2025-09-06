Sorrento – Trapani in tv e streaming: dove vederla in diretta, canale, orario / Serie C

La partita Sorrento – Trapani è uno degli incontri più interessanti della terza giornata del Girone C di Serie C 2025/26. Le due squadre si affronteranno allo stadio Italia di Sorrento, in una sfida che promette spettacolo e tensione agonistica.

Se ti stai chiedendo dove vedere Sorrento – Trapani in diretta tv e streaming, ecco tutte le informazioni su canale, orario e piattaforme disponibili.

📅 Data e orario Sorrento – Trapani

•Data: sabato 6 settembre 2025

•Calcio d’inizio: ore 17:30

•Stadio: “Alfredo Viviani”, Potenza

📺 Dove vedere Sorrento – Trapani in diretta tv

Il match sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport (canale 253).

Sky detiene i diritti tv della Serie C, garantendo copertura completa del campionato per tutti gli appassionati.

💻 Streaming Sorrento – Trapani: come seguirla online

Oltre alla tv, sarà possibile seguire il match anche in streaming su:

•Sky Go (per gli abbonati Sky, su smartphone, tablet e pc)

•NOW (in diretta con il pacchetto Sport attivo)