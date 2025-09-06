Giugliano - Foggia in tv e streaming: dove vederla in diretta, canale, orario / Serie C ​​

La sfida Giugliano – Foggia accende la giornata di Serie C 2025/26. I gialloblù campani ospitano i rossoneri pugliesi allo stadio Alberto De Cristofaro di Giugliano, in un match che promette grande intensità e spettacolo.

Se ti stai chiedendo dove vedere Giugliano – Foggia in diretta tv e streaming, ecco tutte le informazioni su orario, canale e piattaforme disponibili.

📅 Data e orario Giugliano – Foggia

•Data: sabato 6 settembre 2025

•Calcio d’inizio: ore 17:30

•Stadio: “Alberto De Cristofaro”, Giugliano

📺 Giugliano – Foggia in diretta tv

La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport (canale 252).

Sky, infatti, detiene i diritti tv della Serie C, garantendo copertura completa di tutto il campionato.

💻 Giugliano – Foggia in streaming

Chi preferisce seguire il match online potrà vederlo in streaming su:

•Sky Go (per abbonati Sky, disponibile su smartphone, tablet e pc)

•NOW (in diretta con il pacchetto Sport attivo)