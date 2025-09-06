Casarano - Benevento in tv e streaming: dove vederla in diretta, canale, orario / Serie C ​​

La sfida Casarano – Benevento è una delle più attese della terza giornata del Girone C di Serie C 2025/26. I salentini ospitano i giallorossi allo stadio Giuseppe Capozza di Casarano, in un match che promette spettacolo e intensità.

Se ti stai chiedendo dove vedere Casarano – Benevento in diretta tv e streaming, ecco tutte le informazioni utili: orario, canale e piattaforme disponibili.

📅 Data e orario Casarano – Benevento

•Data: sabato 6 settembre 2025

•Calcio d’inizio: ore 20:30

•Stadio: “Giuseppe Capozza”, Casarano

📺 Casarano – Benevento in diretta tv

Il match sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport (canale 253).

Sky è il broadcaster ufficiale della Serie C 2025/26, offrendo la copertura completa di tutte le gare di campionato.

💻 Casarano – Benevento in streaming

Per chi preferisce lo streaming, la partita sarà visibile su:

•Sky Go (servizio dedicato agli abbonati Sky, disponibile su smartphone, tablet e pc)

•NOW (con il pacchetto Sport attivo, in diretta e on demand)