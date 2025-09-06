Casarano – Benevento in tv e streaming: dove vederla in diretta, canale, orario / Serie C
La sfida Casarano – Benevento è una delle più attese della terza giornata del Girone C di Serie C 2025/26. I salentini ospitano i giallorossi allo stadio Giuseppe Capozza di Casarano, in un match che promette spettacolo e intensità.
Se ti stai chiedendo dove vedere Casarano – Benevento in diretta tv e streaming, ecco tutte le informazioni utili: orario, canale e piattaforme disponibili.
📅 Data e orario Casarano – Benevento
•Data: sabato 6 settembre 2025
•Calcio d’inizio: ore 20:30
•Stadio: “Giuseppe Capozza”, Casarano
📺 Casarano – Benevento in diretta tv
Il match sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport (canale 253).
Sky è il broadcaster ufficiale della Serie C 2025/26, offrendo la copertura completa di tutte le gare di campionato.
💻 Casarano – Benevento in streaming
Per chi preferisce lo streaming, la partita sarà visibile su:
•Sky Go (servizio dedicato agli abbonati Sky, disponibile su smartphone, tablet e pc)
•NOW (con il pacchetto Sport attivo, in diretta e on demand)