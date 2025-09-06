Athletic Palermo, debutto in Serie D a Messina. Ferraro: "Arriviamo carichi e pronti" ​​

Parte da Messina il primo, storico, campionato di Serie D dell’Athletic Club Palermo. I nerorosa di Emanuele Ferraro debutteranno domenica, ore 15, allo stadio “Franco Scoglio” contro l’ACR Messina.

Una sfida dal grande fascino per l’Athletic Club Palermo, che segna l’avvio di una nuova pagina di storia per il club. Da Messina inizia una lunga stagione in un campionato “complicato e difficile”, come spiegato dall’allenatore nerorosa, Emanuele Ferraro.

“Il Messina è stato costruito da poco, ma ha dei valori importanti – ammette Ferraro – Sarà una partita difficile e con tante insidie. Noi, però, abbiamo fatto un buon lavoro in settimana. Sono contento perché la squadra sta recependo le mie idee di calcio. Dobbiamo essere una squadra di sostanza, portando in partita ciò che facciamo durante gli allenamenti. Arriviamo a questa partita carichi e pronti“.





I convocati dell’Athletic Palermo

Portieri: Bitzinis, Di Maria, Greliak

Difensori: Crivello, Lo Piccolo, Mazzotta, Mori, Panaro, Sanchez, Torres

Centrocampisti: Anselmo, Bongiovanni, Concialdi, Faccetti, Maurino, Rampulla, Varela, Zalazar

Attaccanti: Bonfiglio, Bustos, Micoli, Matera

LEGGI ANCHE

PALERMO, AVELLA È IL NUOVO PORTIERE