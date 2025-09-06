Mercato, il bilancio di Osti: "Centrati tutti gli obiettivi. Non ho rimpianti" ​​

Carlo Osti è contento del lavoro svolto in sede di calciomercato. Il direttore sportivo del Palermo, in un’intervista per RGS ripresa dai canali ufficiali della società, ha fatto il bilancio della sessione, affermando che tutti gli obiettivi sono stati centrati.

“Sono molto contento del mercato che abbiamo fatto perché abbiamo centrato tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati – afferma – . Devo ringraziare il City Football Group per l’aiuto e il supporto che mi ha dato per questa mia seconda fase di mercato palermitana. Ho lavorato su delle idee che mi ero fatto. Sono arrivato a gennaio e ritenevo che questa squadra avesse bisogno di più esperienza e di giocatori di Serie A che venissero a Palermo con grandi motivazioni. Spero di aver raggiunto questo obiettivo. D’accordo ovviamente con Inzaghi abbiamo cercato di costruire una squadra su questi parametri”.

“Non ho rimpianti – continua – . L’unico è Donnarumma (sorride, ndr.). Scherzi a parte, siamo molto contenti di aver preso Joronen, che ha grande esperienza in categoria. Avella è fatta. Adesso direi che la squadra è competitiva in tutti i reparti, anche a livello difensivo: siamo in cinque per tre ruoli. Valuteremo in questi giorni cosa fare ulteriormente, ma penso che potremmo anche andare avanti così”.





Il Palermo è stato protagonista anche nel mercato in uscita: “È stato fatto un grande lavoro perché abbiamo rinunciato fin da subito a dei giocatori che poi si sono accasati da altre parti. Direi che poi quelli fuori dal progetto hanno trovato tutti squadra, tranne Verre, al quale sono legato come ragazzo perché l’ho avuto anche alla Sampdoria. Mi spiace sinceramente, però adesso vedremo i mercati ancora aperti e valuteremo cosa succederà”.

“Abbiamo gestito il mercato al meglio – continua – . Per quanto riguarda i portieri, mi auguro intanto che possano riprendersi il più in fretta possibile e poi gestiremo di volta in volta le cose. Per quanto riguarda Magnani, la società è stata vicinissima al giocatore, è stato un dramma umano. Mi auguro che Giangiacomo possa risolvere al più presto i suoi problemi personali, riaverlo qui tra noi sarebbe bellissimo. Gli faccio tantissimi auguri e spero ovviamente che anche da un punto di vista professionale possa far vedere tutto quello che vale”.

