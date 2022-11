MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Si riprende, e per la seconda volta di fila il Palermo avrà di fronte una squadra che gli sta sotto in classifica”. Carlo Brandaleone presenta ne Il Giornale di Sicilia il match tra i rosa e il Venezia, club di Serie B in crisi nera e contestato dai propri tifosi.

Il Palermo non dovrà ripetere gli stessi errori commessi col Cosenza, squadra come il Venezia in crisi che però con i rosa è riuscita a ritrovare la strada della vittoria.

A differenza dei calabresi, il Venezia ha sulla carta una rosa molto più forte, che a inizio stagione aveva come obiettivo raggiungere almeno i playoff. Il Palermo dovrà far valere l’effetto Barbera e vincere davanti i propri tifosi, nonostante una prevendita non scoppiettante.

