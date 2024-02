GdS – “Palermo, contro il Como c’è profumo di Serie A”

E’ una gara della verità e non potrebbe essere altrimenti col Como, avversario diretto per la A, che dista appena 3 punti in classifica. Il Palermo, in un “Barbera” stracolmo (si punta a superare le 30mila presenze), è chiamato a fare un passo importante per la promozione diretta.

Questo il concetto espresso da Carlo Brandaleone nell’edizione odierna del Giornale di Sicilia. I due club più ricchi della serie B condividono le stesse ambizioni e sono cresciuti parecchio rispetto a due mesi fa. E la gara acquista nuovo significato.

“Con quattordici gare ancora da giocare quello di oggi non sarà uno spareggio ma vincere la terza partita consecutiva, la quinta di fila in casa, e agganciare il Como in classifica avrebbe un gran valore”, si legge.