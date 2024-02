Martorelli: “Il 2° posto sarà del Como o della Cremonese, subito dopo c’è il Palermo”

“Il Parma è la più forte per qualità e caratteristiche“. E’ l’opinione dell’operatore di mercato Giocondo Martorelli rilasciata a Tuttomercatoweb riguardo la Serie B. L’agente si sofferma anche sul secondo posto ma esclude i rosa.

“Il Como ha fatto una campagna acquisti importante e si giocherà il secondo posto con la Cremonese – dice -. Subito dopo c’è il Palermo che manca un po’ di continuità”.

Infine le parole sull’ex rosanero Liverani, ora alla guida della Salernitana, dopo la batosta con l’Inter. “Aver incontrato la squadra che in questo momento è prima in classifica ed esprime un calcio straordinario non è una prova credibile. Liverani è arrivato da poco”.