Palermo – Como, arbitra Aureliano: precedenti super con i rosa

È Gianluca Aureliano l’arbitro designato per il big match tra Palermo e Como, in programma sabato 17 febbraio alle ore 16.15. Si tratta di un direttore di gara esperto, che in stagione ha arbitrato già sette partite in Serie A.

I precedenti con il Palermo sono super positivi. Aureliano ha arbitrato sette partite dei rosa ed è arrivata una sola sconfitta, nella stagione 2016/17 in Coppa Italia contro lo Spezia, ma soltanto ai calci di rigore. Lo score è di cinque vittorie – l’ultima a Modena in questo campionato – e un pareggio.

Come primo assistente è stato designato Pagliardini mentre il secondo è Ricciardi. Il quarto uomo è Vogliacco, al Var c’è Marco Serra, l’Avar è Francesco Meraviglia.

LA DESIGNAZIONE COMPLETA

PALERMO – COMO h. 16.15

AURELIANO

PAGLIARDINI – RICCIARDI

IV: VOGLIACCO

VAR: SERRA

AVAR: MERAVIGLIA

LEGGI ANCHE

DI MARIANO: “CORINI? PROPONE UN CALCIO ATTENTO E SCRUPOLOSO”

STADI, PROBLEMI NON SOLO A PALERMO