Palermo – Como, le formazioni ufficiali

Eugenio Corini conferma in gran parte la formazione che ha battuto la FeralpiSalò. Poche novità: in difesa c’è Aurelio al posto di Lund e a centrocampo torna Gomes come perno centrale.

LE FORMAZIONI UFFICIALI (calcio d’inizio alle ore 16.15)

Queste le formazioni ufficiali della gara Palermo-Como, valevole per la 25a giornata del Campionato Serie BKT 2023-2024, in programma alle ore 16:15.

PALERMO (4-3-3): 22 Pigliacelli; 23 Diakité, 18 Nedelcearu, 32 Ceccaroni, 31 Aurelio; 8 Segre, 4 Gomes, 14 Ranocchia; 10 Di Mariano, 9 Brunori (Cap.), 17 Di Francesco.

A disposizione: 12 Nespola, 13 Kanuric,6 Stulac, 7 Mancuso, 11 Insigne, 15 Marconi, 20 Vasic, 25 Buttaro, 27 Soleri, 53 Henderson, 70 Traorè, 80 Coulibaly.

Allenatore: Corini.

COMO (4-2-3-1): 1 Semper; 5 Curto, 2 Goldaniga, 93 Barba, 44 Ioannou; 8 Baselli, 14 Bellemo (Cap.); 21 Strefezza, 90 Verdi, 33 Da Cunha; 9 Gabrielloni.

A disposizione: 12 Bolchini, 3 Sala, 6 Iovine, 7 Chaija, 23 Gioacchini, 26 Odenthal, 27 Braunoder, 28 Abildgaard, 70 Ballet, 77 Nsame, 84 Cassandro, 94 Kone.

Allenatore: Roberts.

Arbitro: Aureliano (Bologna)

AA1: Pagliardini (Arezzo)

AA2: Ricciardi (Ancona)

IV UFFICIALE: Vogliacco (Bari)

VAR: Serra (Torino)

AVAR: Meraviglia (Pistoia)

