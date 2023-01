MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Cambiano i moduli del Palermo che continua ad alternare il 4-3-3 e il 3-5-2, ma la costante rimane sempre Francesco Di Mariano, provato ormai in varie zone del campo.

Un calciatore che è diventato una pedina fondamentale, in grado di agire in più ruoli in base a moduli e necessità. Può fare l’ala – suo ruolo naturale -, la seconda punta o anche il tornante. Quest’ultima opzione a tutta fascia, però, è quella che lo sacrifica di più costringendolo a maggiori compiti difensivi.

Lo scrive Benedetto Giardina sul Giornale di Sicilia. Di Mariano è pronto ad adattarsi in ogni ruolo diventando indispensabile. Il Palermo però è alla ricerca di un attaccante da affiancare a Brunori e proprio per questo, con l’arrivo di un bomber, a Di Mariano rimarrebbe solo l’esterno destro nel 3-5-2, ruolo attualmente interpretato da Valente.

Anche perché, nonostante le prestazioni, l’ex Lecce e Venezia scarseggia in fase realizzativa (una sola rete contro il Pisa). Intanto i rosa possono contare sulla sua duttilità, in attesa di ciò che dirà il mercato.

