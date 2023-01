MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Anche l’ultimo superstite della Serie D può salutare il Palermo. Così da poter liberare il terzo posto over. Prosegue il mercato rosanero, con il ds Leandro Rinaudo intento ad effettuare le necessarie operazioni in uscita per poi dedicarsi ai reparti che hanno maggior bisogno di interventi. Lo scrive il Giornale di Sicilia.

Si parla dell’attacco, con i nomi di Tutino (Parma), Seck (Torino) e Melchiorri (Perugia) che continuano ad essere al vaglio della dirigenza. Ma anche dell’esterno sinistro, ruolo in cui c’è il solo Sala oltre a Mateju in grado di adattarsi. Per il resto Devetak ormai si è accasato alla Viterbese e oggi dovrebbe essere il giorno di Crivello al Padova.

Una volta ufficializzate anche la cessione di Floriano (Sangiuliano) sarà con tutta probabilità la volta di Lancini. Per lui si è mosso con insistenza il Cesena e in precedenza anche la Triestina, che però aveva offerto un contratto della durata di appena 6 mesi (lo stesso tempo che gli rimane da passare a Palermo prima della scadenza dell’accordo).

Capitolo Renzo Orihuela: manca solo la burocrazia per l’annuncio ufficiale con il difensore del Montevideo che si allena con la formazione di Eugenio Corini già mercoledì.

LEGGI ANCHE

PALERMO, LA PISTA AZZI SI COMPLICA