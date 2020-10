Palermo – Potenza attualmente si gioca, ma tutto dipenderà dall’esito dei nuovi esami ai quali si sottoporranno i calciatori rosa. Come riporta Benedetto Giardina ne Il Giornale di Sicilia, oggi il gruppo squadra si sottoporrà a un nuovo giro di tamponi, il quale esito potrebbe essere decisivo per le sorti del match in programma giovedì.

Al momento, il Palermo ha a disposizione 12 giocatori in rosa, un numero che non sarebbe abbastanza per la disputa di un incontro. Ma nelle ultime ore la Lega Pro ha precisato che ogni membro della Primavera che sia stato convocato almeno una volta in campionato, deve essere considerato parte attiva della rosa e può deve quindi essere contato come “a disposizione”.





In questo caso il numero di calciatori convocabili dal Palermo sale a 16: Matranga, Faraone, Cangemi e Florio sono già stati chiamati da Boscaglia durante l’inizio di campionato.

