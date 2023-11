MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il Palermo è la squadra di Serie B che più di tutte ha mandato a segno marcatori diversi, ben dodici. Salvatore Orifici, sulle pagine del Giornale di Sicilia, sottolinea come solo il Barcellona, in Europa, è riuscito a mandare in gol più marcatori, quindici.

Alla ripresa partirà quindi la caccia al tredicesimo marcatore diverso. Tra i papabili c’è Francesco Di Mariano, rientrato dopo l’infortunio e subito titolare contro il Cittadella. Aspettative alte anche su Aljosa Vasic, centrocampista votato all’inserimento e al gol.

Due assist ma ancora nessuna rete per Nicola Valente, anche lui reduce da un infortunio ma che nell’ultimo periodo è tornato nelle rotazioni di Eugenio Corini. E poi qualche gol dai difensori: Ivan Marconi, che nella scorsa stagione era stato un fattore nell’area di rigore avversaria, è a secco (ha la ‘giustificazione’ di aver giocato pochissimo).

