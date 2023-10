MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Anche la difesa del Palermo partecipa alla fase realizzativa. Le reti di Ceccaroni, Aurelio e quella di Lucioni, che ha dato il via ai gol dalla retroguardia, creano un dato riportato da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia: dai difensori arriva il 25% delle reti dei rosa.

Sono infatti tre su dodici quelle segnate. Nella passata stagione, invece, furono sei in tutto il campionato. La difesa più prolifica, comunque, rimane quella del Como che ha una media di 6 gol su 10 che vengono da dietro.

Sul quotidiano presente anche un “record”: i rosa sono andati in gol con 10 marcatori diversi (l’anno scorso erano 13 in totale). Meglio anche della Serie A, dove il primato spetta a Roma e Napoli con 9 gol “diversi” in sette match disputati.

Inoltre, prendendo a riferimento tute le squadre tra A e B dei maggiori campionati d’Europa, il Palermo “è l’unico club, assieme al Newcastle, in doppia cifra di marcatori tra le squadre che hanno disputato meno di 8 partite in campionato”, si legge.

