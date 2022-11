MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

La gara persa contro l’Ascoli è l’unica partita in stagione in cui “la panchina ha dato un apporto concreto in fase realizzativa”. Fu il colpo di testa di Segre appena entrato a dare speranza.

“Da allora Corini non è più riuscito a pescare il jolly dalle seconde linee”, scrive il Giornale di Sicilia nella sua analisi sui gol del Palermo che provengono dalla panchina.

Da considerare anche che Vido e Soleri hanno preso vari pali e traverse. Ma le due punte, che comunque hanno avuto poche possibilità per lasciare il segno, sono ancora a secco. Vido aveva addirittura ottenuto il rigore a Cosenza, ma tirò Brunori (e parò Marson), in totale ha giocato 84 minuti.

