Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia in questo momento di difficoltà le uniche armi del Palermo sono “il sudore, la corsa, il lavoro a testa bassa, ma anche la concentrazione e la grinta“.

Questa l’opinione del giornalista che parla del ritorno in campo per la preparazione dei rosa dopo due giorni di pausa e della seduta fondamentale per compattarsi e “caricare” il gruppo. Il Palermo può ancora rialzarsi forte di un organico tra i più forti nella competizione.

Nulla è ancora deciso a livello di classifica anche se la situazione è ampiamente peggiorata e la gara contro il Parma diventa fondamentale per curare la frattura tra ambiente e squadra. “Il Palermo vuole uscire dalla crisi con orgoglio e grinta, sperando di aver trovato la medicina giusta per guarire“, si legge.

