“Operazione contro sorpasso”. Questo il titolo scelto dal Giornale di Sicilia per commentare il momento del Palermo dopo la vittoria contro il Lecce e in vista di due sfide che potrebbe essere uno snodo cruciale della stagione: battere Venezia e Carpi (squadre affamate di punti salvezza) e sfruttare il turno di riposo del Brescia prima del ciclo terribile contro Pescara, Verona e Benevento.

Come sottolineato da Benedetto Giardina, il Palermo lo ha fatto il suo interrompendo una striscia negativa: era dal 2013 che i rosa non aspettavano così tanto per la prima vittoria in casa nell’anno solare (allora fu un Palermo – Roma, reti di Ilicic e Miccoli) e solo nel 1986 il Palermo aveva fatto peggio in termini di rendimento interno.

I rosa hanno raccolto l’appello di Stellone a cambiare marcia, ma nel frattempo la zona Stellone si è dissolta e “invertita”: ora i gol nel finale li fanno gli altri. Solo una partita a porta inviolata nel 2019 (Foggia) e almeno un gol subito nei minuti di recupero del secondo tempo nelle ultime tre partite (4 nel girone di ritorno – l’unica eccezione è la brutta sconfitta di Cremona, dove il primo gol venne subito però nel recupero del primo tempo).

