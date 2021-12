MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Dopo nove anni a Roma, James Pallotta vuole tornare ad investire nel calcio italiano: l’italo-americano è interessato al Palermo. Più che un interesse, anzi: la società dell’ex proprietario del club capitolino (dal 2011 al 2020), la Raptor Group, ha già avuto contatti col presidente del Palermo, Dario Mirri.

Un contatto che risale ormai ad ottobre, spiega Benedetto Giardina sulle pagine del Giornale di Sicilia, ma che ad oggi non ha portato a sviluppi concreti. Dalla dirigenza rosanero è arrivato un rinvio di dieci giorni: dopo due mesi, però, non si è ancora giunti ad una soluzione.

Tuttavia, le ultime dichiarazioni del presidente rosanero lasciano pensare ad una possibile trattativa. “Probabilmente Palermo ha bisogno di un sostegno economico ulteriore”, ha detto Mirri in occasione del Pre Derby del Cuore.

Il mercato di gennaio, in effetti, è alle porte. Al club di viale del Fante farebbero comodo dei fondi per poter migliorare ulteriormente la squadra, in modo tale da puntare fino in fondo alla Serie B, anche attraverso i playoff.

LEGGI ANCHE

DA PALERMO-BARI A PALERMO-BARI: UN ANNO IN ALTALENA SOGNANDO LA B