“La sconfitta col Genoa ha fatto riaffiorare nelle menti dei tifosi e di tutto l’ambiente rosanero vecchi ricordi e spettri”. Nell’edizione odierna il Giornale di Sicilia evidenzia un dato particolare: i rosanero, quando passano in svantaggio, non riescono quasi mai a ribaltare la partita.

La formazione guidata da Eugenio Corini, infatti, si trova al diciassettesimo posto della classifica delle squadre che hanno totalizzato più punti partendo da una situazione di svantaggio. In 11 gare in cui i rosa sono andati sotto, non sono mai riusciti a portare a casa i tre punti.

In sole tre occasioni il Palermo è riuscito a guadagnare un punto da situazione di svantaggio: contro la Spal, contro il Brescia e soprattutto nella doppia rimonta di Perugia terminata 3 – 3.

