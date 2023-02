Giammarva: "Palloni di Frosinone? Brutto episodio. Stirpe e Longo..."

“Quello dei palloni in campo fu un episodio brutto e non è stato l’unico“. Lo dichiara l’ex presidente del Palermo, Giovanni Giammarva, al Giornale di Sicilia.

Giammarva, per una parentesi alla guida del club, ricorda la sua esperienza definita “fantastica. Bellissima, sia dal punto di vista professionale che umano”. Riguardo al match, Giammarva racconta un aneddoto. “Dopo la partita trovai la forza di parlare perché mi sembrava giusto, nella qualità di presidente, mettermi io davanti a tutti e tutto”.

“L’unica persona che ricordo con piacere di quella serata fu il presidente Stirpe. Fu comprensivo anche quando dissi di voler intervenire nei confronti del loro allenatore (Moreno Longo) che aveva detto che era giusto che non andassimo in Serie A perché non avevamo i bilanci a posto. Stirpe si dimostro una persona perbene e mi chiamò chiedendomi scusa”.

“Seguirò la partita con il solito entusiasmo, sperando che il Palermo riesca a portare a casa i tre punti”, conclude l’ex patron.

