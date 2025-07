Palermo – Sondrio in tv e streaming: dove vederla in diretta, canale, orario / Amichevole

Terza uscita stagionale per il Palermo di Filippo Inzaghi, che mercoledì 24 luglio 2025 affronterà il Sondrio. Fischio d’inizio alle ore 18.00, allo stadio “Brunod” di Chatillon, sede del ritiro precampionato dei rosanero.

La gara rappresenta un nuovo banco di prova per testare schemi e condizione fisica, dopo le vittorie nelle prime due amichevoli contro la Rappresentativa Valdostana e il Paradiso.

Palermo – Sondrio: dove vederla in diretta tv e streaming

La partita non sarà trasmessa in diretta TV su alcun canale nazionale o locale. Tuttavia, i tifosi del Palermo potranno seguire Palermo – Sondrio in diretta streaming gratuita sul canale YouTube ufficiale della società rosanero.





👉 Per guardare il match in tempo reale basterà collegarsi su YouTube e cercare “Palermo F.C.”, oppure accedere direttamente tramite i profili social ufficiali della società, dove verrà fornito il link diretto alla diretta.

⏰ Palermo – Sondrio: orario e data dell’amichevole

Data : Giovedì 24 luglio 2025

Orario : Calcio d’inizio alle 18.00

Luogo : Stadio “Brunod”, Chatillon (Valle d’Aosta)

Diretta streaming: Canale YouTube ufficiale del Palermo FC

🔍 Curiosità: Amelia sfida il suo passato

A rendere più interessante la sfida è la presenza in panchina di Marco Amelia, ex portiere rosanero e oggi allenatore del Sondrio, squadra militante in Serie D. Sarà per lui una partita emozionante, proprio contro la squadra con cui ha vissuto una parentesi da calciatore.