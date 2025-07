Modica: “Palermo indimenticabile, che emozioni. Ora a Malta per l’Europa”

“A Malta mi trovo bene. Il clima ricorda un po’ il nostro. Certo, bisogna entrare nell’ottica di un ambiente nuovo. Ma noi sappiamo stare al nostro posto e siamo in continua evoluzione”.

Sono le parole di Giacomino Modica, allenatore dell’Hamrun ed ex calciatore del Palermo (tra le tante) di cui è stato anche capitano. Il tecnico ha rilasciato una lunga intervista a Repubblica in cui parla del presente in Champions League, di Zeman e del passato al Palermo.

“Qui c’è una buona società. Ma dobbiamo cercare di migliorare tante cose. Però esiste la volontà e il desiderio di farlo. Zeman è filosofia, semmai a differenza sua ho un bagaglio da ex calciatore che può essere diverso, ma non cambierei una virgola del suo gioco. Lui al calcio non ha tolto, ha dato”.





“Dentro la Favorita ho indossato la fascia e, inevitabilmente, la città mi è rimasta per sempre scolpita nel cuore. Vero che manco da tanti anni, ma certe cose sono indimenticabili. La quinta città d’Italia, come dimenticare la bolgia del “Barbera” e quegli anni mitici? Quando si infiamma lo stadio diventa spettacolo puro”.

“Mi auguro che raggiunga la A. Lo meritano tutti. Pippo si sta rivelando un allenatore vincente in B: se hanno puntato su di lui vuol dire che è un profilo cercato ad hoc. Però, siamo sempre lì: è il campo a dare il responso e di matematico non c’è niente. Due più due non fa serie A, spesso neanche quattro”.