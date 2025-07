Como – Al-Ahli: orario, dove vederla in TV e streaming / Amichevole

Il Como affronta il blasonato club saudita Al-Ahli in un’amichevole estiva di altissimo livello. Un test prestigioso per la squadra di Fabregas. Ma a che ora si gioca? E soprattutto: dove vedere Como – Al-Ahli in TV e in streaming? Ecco tutte le informazioni utili per seguire la partita in diretta live 📲.

🗓️ Quando si gioca Como – Al-Ahli?

La partita si disputerà:

📍 Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como

🗓️ Mercoledì 23 luglio 2025

🕢 Calcio d’inizio alle ore 20:30

📺 Dove vedere Como – Al-Ahli in diretta TV e streaming?

La partita sarà trasmessa in diretta su più piattaforme. Ecco come seguirla:

•📡 Como TV – Canale ufficiale del club (disponibile su tutti i dispositivi connessi a Internet: Smart TV, iPhone, iPad, computer e tablet tramite l’app dedicata).

•📺 Sky Sport – Canale 201 (streaming su NOW)