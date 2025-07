Ritiro Palermo, 11° giorno: la seduta pomeridiana / LIVE

ORE 18.10 – I vari gruppi corrono per quattro minuti all’80% dell’intensità: come spesso accade, Augello e Blin guidano la corsa fin dalle prime battute.

ORE 17.57 – La squadra indossa subito le scarpe da ginnastica: è il momento della corsa cronometrata, svolta a diverse intensità.

ORE 17.48 – I rosa si allenano sui colpi di testa: l’obiettivo è segnare in una porta delimitata dalle sagome. Dopo ogni tiro, il giocatore va in porta a parare. Vince chi totalizza più punti.





ORE 17.34 – Inizia l’allenamento. Magnani e Lund non si allenano col resto dei compagni.

Il Palermo torna in campo per la seduta pomeridiana nell’undicesima giornata del ritiro in Valle d’Aosta. A partire dalle ore 17.30 circa la diretta testuale dell’allenamento su Stadionews.

