Palermo, ecco Bani: il difensore non si allena con il Genoa

Mattia Bani sta per diventare un nuovo giocatore del Palermo. Il difensore non ha preso parte alla seduta mattutina con il Genoa – che è in ritiro a Moena – e presto partirà verso Torino, dove svolgerà le visite mediche.

Si è in attesa degli ultimi documenti per completare ufficialmente l’operazione. Bani saluta il Genoa dopo 118 presenze in prima squadra, accumulate nell’arco di cinque stagioni, durante le quali è diventato un punto di riferimento, soprattutto a partire dal campionato di Serie B 2022/23. Il difensore aveva già vestito la maglia rossoblù in passato, totalizzando 40 presenze con la formazione Primavera tra il 2010 e il 2012.

Il Palermo gli ha proposto un contratto biennale con opzione per un terzo anno in caso di promozione in Serie A, un’offerta importante anche perché Bani sarà centrale nel progetto tecnico. L’accordo con il Genoa sarebbe stato raggiunto sulla base di circa 2 milioni di euro più bonus, dopo una trattativa complessa dovuta alla volontà del club ligure di trattenerlo.





