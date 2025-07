Palermo, Insigne all’Avellino: visite mediche per il giocatore

Roberto Insigne è pronto a diventare un nuovo giocatore dell’Avellino. L’attaccante è arrivato nella mattinata di oggi a Villa Stuart per le visite mediche di rito e si appresta a mettersi a disposizione del nuovo tecnico biancoverde, Raffaele Biancolino. Per lui si tratta di un ritorno in Irpinia a dieci anni dall’ultima esperienza con la maglia dei “lupi”.

Il trasferimento avverrà a titolo definitivo dal Palermo, con cui Insigne chiuderà la sua avventura. L’attaccante firmerà un contratto biennale con l’Avellino, con opzione per una terza stagione. Da segnalare che, nella prima annata, sarà proprio il club rosanero a farsi carico del 50% dell’ingaggio del calciatore.

Per Insigne si apre dunque una nuova opportunità per rilanciarsi in una piazza che conosce bene e che potrà offrirgli continuità. A Palermo, il bilancio non è stato dei più brillanti: 7 gol e 6 assist in 55 presenze, con prestazioni spesso sotto tono. Manca solo l’annuncio ufficiale delle due società, ma Roberto Insigne può ormai considerarsi virtualmente un nuovo giocatore dell’Avellino.





