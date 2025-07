Udinese – Shabab Al-Ahli, c’è la diretta in chiaro: orario e dove vederla / Amichevole

Grande calcio d’estate! 🌞 L’Udinese affronta lo Shabab Al-Ahli in un’interessante amichevole internazionale di preparazione alla nuova stagione. Il match, che si disputerà in Austria, sarà trasmesso in diretta TV in chiaro 📡: ecco tutti i dettagli su orario, canale TV e come seguirlo gratis.

🗓️ Quando si gioca Udinese – Al-Ahli?

L’amichevole Udinese – Shabab Al-Ahli si giocherà:

📍 A Bramberg, in Austria

🗓️ Mercoledì 23 luglio 2025

🕠 Calcio d’inizio alle ore 17:30 italiane

📺 Dove vedere Udinese – Shabab Al-Ahli in diretta TV?

🔴 La partita sarà trasmessa in chiaro su TV12, canale locale visibile gratuitamente sul digitale terrestre in Friuli Venezia Giulia.

Come seguire la diretta:

•📡 TV: Sintonizzati su TV12 (digitale terrestre)

•📱 Streaming: Disponibile anche online sul sito ufficiale di TV12 (se previsto)

💡 Nessun abbonamento richiesto: la diretta è gratuita per tutti i tifosi!