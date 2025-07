Spezia – Gherdeina: orario, dove vederla in tv e streaming / Amichevole

Lo Spezia Calcio torna in campo per una nuova amichevole estiva ⚪⚫: questa volta l’avversario sarà il Gherdeina, formazione altoatesina militante nelle serie dilettantistiche. Ma dove si può vedere la partita? E a che ora si gioca? In questo articolo trovi tutte le informazioni utili su orario, diretta streaming e canale per seguire Spezia – Gherdeina in tempo reale.

🗓️ Quando si gioca Spezia – Gherdeina?

La sfida tra Spezia e Gherdeina si giocherà:

📍 Località ritiro estivo dello Spezia (Val Gardena)

🗓️ Mercoledì 23 luglio 2025

🕡 Calcio d’inizio alle ore 18:30

Un altro banco di prova importante per la squadra ligure, impegnata nella preparazione precampionato con l’obiettivo di tornare protagonista in Serie B 🏆.

📺 Dove vedere Spezia – Gherdeina in diretta TV e streaming?

💡 La partita non sarà trasmessa in chiaro su TV nazionali, ma sarà comunque visibile in streaming gratuito per tutti i tifosi.

✅ Diretta streaming su YouTube:

•🖥️ Canale ufficiale YouTube dello Spezia Calcio

•🔗 Basterà collegarsi pochi minuti prima dell’orario di inizio e cliccare sulla live

📱 Il match sarà visibile da smartphone, tablet, PC e Smart TV compatibili con l’app di YouTube. Nessun abbonamento richiesto, solo una connessione internet stabile! 🔌