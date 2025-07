Cagliari – Galatasaray: orario, dove vederla in tv e streaming / Amichevole

Il calcio d’estate si fa rovente! ☀️🔥 Cagliari e Galatasaray si affrontano in un’affascinante amichevole internazionale che promette spettacolo. Due squadre storiche, due tifoserie calde e una partita da seguire tutta d’un fiato. Ecco tutte le info su orario, diretta TV e streaming per non perderti Cagliari – Galatasaray.

🗓️ Quando si gioca Cagliari – Galatasaray?

Il match si disputerà:

📍 Stadio Raiffeisen Arena, Linz

🗓️ Mercoledì 23 luglio 2025

🕢 Calcio d’inizio alle ore 19:30 (ora italiana)

Un test importante per i rossoblù in preparazione alla nuova stagione di Serie A, contro un avversario di livello internazionale 🇹🇷🏆.

📺 Dove vedere Cagliari – Galatasaray in TV e streaming?

La sfida sarà trasmessa da DAZN. Ecco come seguirla:

✅ Diretta TV e streaming:

•📱💻 Piattaforma: DAZN

•📡 TV: App DAZN su Smart TV, console, Sky Q o dispositivi Amazon Fire Stick / Google Chromecast

•📲 Streaming: Via app o sito ufficiale dazn.com

🔐 È necessario un abbonamento attivo a DAZN per accedere alla visione in diretta.