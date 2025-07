Dua Lipa innamorata della Sicilia: “Palermo nel mio cuore” / FOTO

Dua Lipa e il legame con Palermo. La famosissima pop star è stata in vacanza in città nei giorni scorsi: un soggiorno che è rimasto perlopiù segreto, eccetto qualche foto rubata da pochissimi fan che l’hanno riconosciuta.

La cantante però, una volta terminata la vacanza, ha postato diverse foto sia in località marine che in città. La didascalia non lascia dubbi, Dua Lipa ha infatti scritto: “Palermo nel mio cuore“.

La cantante, il cui sponsor sportivo è Puma, aveva già avuto un legame con Palermo: due anni fa ha posato con la maglia rosanero e con le scarpe del famoso brand, chiamate proprio “Palermo”.





Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DUA LIPA (@dualipa)